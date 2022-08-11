Курский губернатор сообщил о новых обстрелах приграничных поселков Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области

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Поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области вновь подверглись обстрелам со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Подробности произошедшего он не привел, пообещав сделать это позднее.

В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже, — написал губернатор.

В прошлый раз поселок Теткино был обстрелян ВСУ 30 июля. По словам, Старовойта, было зафиксировано свыше 20 прилетов. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько домов, автомобили, линии электропередачи и газовые трубы.

8 августа Старовойт сообщил о продлении действия в Курской области высокого уровня террористической опасности на 15 дней. Он пояснил, что в регионе сохраняются риски появления диверсионно-разведывательных и террористических групп с территории Украины.