В Курской области провели учения ГО и ЧС

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press

В Курской области 9 ноября в соответствии с поручением президента прошли учения ГО и ЧС. В ходе учений в том числе была проверена система оповещения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что в связи с близостью области к границе с Украиной все оборудование должно работать надлежащим образом.

По словам губернатора, жители в соцсетях отмечали, что звук системы оповещения был негромким, а некоторые сирен вообще не слышали. Он заверил, что в районах, откуда поступило наибольшее число подобных сообщений, будут проведены проверки и настройка оборудования.

Тренировки проводятся именно для этого, а не для галочки. Мы живем в приграничном регионе, и все должно работать не на бумаге, а как нужно, — написал Старовойт.

В начале ноября губернатор сообщил о продлении в Курской области срока действия «желтого» уровня террористической опасности. Он сохранится до 21 ноября. Старовойт пояснил, что основной задачей властей является недопущение диверсий и терактов. В связи с этим принято решение об усилении работы по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах.

На этой неделе учения ГО и ЧС прошли в Брянской и Владимирской областях, системы оповещения населения проверили в Воронеже и Санкт-Петербурге.