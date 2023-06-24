Курский губернатор отказался удалять посты о заслугах ЧВК «Вагнер»

Фото: gubernator_46/t.me

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт отказался удалять из соцсетей посты о былых заслугах ЧВК «Вагнер» в ходе СВО. Глава приграничного региона написал в своем Telegram-канале, что многие посоветовали ему «вычеркнуть» упоминания о вагнеровцах со страниц региональной администрации, но он не станет этого делать.

Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов, — написал Старовойт.

Он напомнил, что Курская область тесно сотрудничала с частной военной компанией при подготовке добровольцев для народных дружин, и он сам тоже прошел эти тренировки. Вместе с тем губернатор призвал предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», не допустить развития внутреннего конфликта в России.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов назвал Евгения Пригожина современной версией советского генерала-коллаборациониста Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистов в ВОВ. Сенатор указал, что в тяжелое для страны время нет места личным амбициям. По его словам, действия Пригожина нельзя расценивать как-то иначе, кроме как удар в спину.