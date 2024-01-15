Курские власти сообщили о работе систем ПВО над городом Старовойт: в небе над Курском и Курским районом сработало ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Курском сработали системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие! - написал губернатор.

В свою очередь о серии взрывов над городом сообщил Telegram-канад Shot. По информации канала, местные жители слышали 3-4 взрыва и видели яркую вспышку. Других подробностей не сообщается.

Ранее Роман Старовойт сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на поселок Теткино. По его словам, один человек получил осколочное ранение. Кроме того, в двух домовладениях были выбиты окна. Губернатор пообещал помочь хозяевам домов в ремонте.

До этого в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Старовойт сообщил, что осколки от беспилотников упали в селе Горналь Суджанского района.

Перед этим губернатор региона предупредил жителей Курска о работе ПВО в небе над городом. Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие. По словам губернатора, всего были сбиты четыре беспилотника самолетного типа ВСУ.