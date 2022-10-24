Курские власти призвали рыть окопы у банков и магазинов

Фото: Philippe De Poulpiquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области призвали оборудовать окопы и укрытия возле многолюдных объектов, где нет подвальных помещений, сообщил глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, передает ТАСС. По его словам, это необходимо сделать возле банков, отделений почты и магазинов. Горбунов отметил, что заглубленные помещения подземного пространства, а также подвалы, которые имеются на территории области, позволяют разместить до 1,5 млн человек.

Что касается территорий, особенно территорий сельских поселений, территорий районных центров, там, где имеются объекты, где люди посещают ФАПы, почту, банки, магазины — у них нет подвальных помещений и рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарные укрытия — это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно — на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться, — сказал Горбунов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в регионе завершилось возведение двух усиленных линий обороны. По его словам, до 5 ноября также будет готова третья линия.

Глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в подъездах домов города установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.