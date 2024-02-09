Курские власти объяснили происхождение громких звуков над городом Старовойт: громкие звуки над Курском связаны с работой Министерства обороны

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Громкие звуки, раздающиеся в небе над Курском, связаны с работой Министерства обороны РФ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие, — написал Старовойт.

8 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище в Курской области. По словам губернатора, в ходе атаки были повреждены линии электропередачи. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Тремя днями ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате атаки пострадала местная жительница, которая получила осколочное ранение. Пострадавшую доставили в районную больницу.

До этого под обстрел ВСУ попало курское село Гуево в Суджанском районе, где в результате попадания снаряда в жилой дом контузило местного жителя, сообщал глава региона. Жилище сильно пострадало, местные власти пообещали помочь в восстановлении и ремонте здания.

В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на село Сушаны в Климовском районе. По его словам, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, также было нарушено энергоснабжение. Пострадавших среди мирного населения нет.