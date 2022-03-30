Курские власти назвали фейками сообщения о готовящихся авиаударах в области
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:36, 30 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Власти Курской области опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. Как пояснили в Telegram-канале областной администрации, сейчас в социальных сетях активизировались фейковые аккаунты.
Внимание! В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты. Они распространяют дезинформацию о взрывах и готовящихся авиаударах, а также о действующих диверсионно-разведывательных группах, — говорится в сообщении.
Власти призвали жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
В появившихся в соцсетях сообщениях отмечается, что в области готовятся взрывы и авиуадары. Чтобы избежать их, мошенники предлагают за деньги наносить на стены метки, а после пугают, что именно по домам с такими метками и будут наносить удары.
В Курской области ранее был обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе. По словам губернатора региона Романа Cтаровойта, обошлось без потерь и разрешений, ответным огнём точка была подавлена. Он уточнил, что огонь со стороны Украины вёлся из огнестрельного оружия и гранатомётов.