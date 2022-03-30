Курские власти назвали фейками сообщения о готовящихся авиаударах в области

Власти Курской области опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы готовящихся на территории региона взрывах и авиаударах. Как пояснили в Telegram-канале областной администрации, сейчас в социальных сетях активизировались фейковые аккаунты.

Внимание! В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты. Они распространяют дезинформацию о взрывах и готовящихся авиаударах, а также о действующих диверсионно-разведывательных группах, — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

В появившихся в соцсетях сообщениях отмечается, что в области готовятся взрывы и авиуадары. Чтобы избежать их, мошенники предлагают за деньги наносить на стены метки, а после пугают, что именно по домам с такими метками и будут наносить удары.

В Курской области ранее был обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе. По словам губернатора региона Романа Cтаровойта, обошлось без потерь и разрешений, ответным огнём точка была подавлена. Он уточнил, что огонь со стороны Украины вёлся из огнестрельного оружия и гранатомётов.