Курская область ввела нерабочие дни с 25 октября

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Курской области утвердил предложение о введении нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Ранее о досрочном начале выходной недели объявили Москва и Подмосковье.

Это вынужденная мера. Динамика распространения COVID-19 тревожная. Сейчас болеет и погибает от инфекции больше людей, чем раньше. Система здравоохранения почти на пределе, врачи очень устали, — написал Старовойт.

Он также призвал жителей региона вакцинироваться.

Указ о введении выходной недели в связи с распространением коронавирусной инфекции в России подписал накануне президент Владимир Путин. Документ оставляет право за властями регионов по необходимости изменять её сроки.

21 октября о введении выходных дней досрочно объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице они начнутся с 28 октября. В это время приостановят работу все предприятия, не оказывающие услуги первой необходимости, в школах и детсадах объявлены каникулы. В Подмосковье введены аналогичные меры с таким же сроком.