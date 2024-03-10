Курская область оказалась под обстрелом ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гордеевка в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, украинская армия выпустила по населенному пункту шесть снарядов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано шесть прилетов, — написал Старовойт.

Глава региона заявил, что в результате обстрела в одном из частных домовладений были выбиты окна, повреждена крыша, а также посечен осколками забор и личный автомобиль. Старовойт добавил, что собственникам окажут помощь в ремонте имущества.

Ранее глава Курской области сообщил об обстреле села Кульбаки. По словам Старовойта, в результате атаки украинских войск погибла женщина, еще один мужчина получил обширные ожоги. Снаряд попал в их дом, который затем загорелся. В ходе обстрела еще одно домовладение получило повреждения, в населенном пункте частично пропал свет.

Кроме этого, ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Курской области. В ходе работы средств противовоздушной обороны украинский беспилотник упал и загорелся на территории предприятия. Сведения о пострадавших не поступали.