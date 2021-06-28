Курская область объявила об обязательной вакцинации с 1 июля

Курская область с 1 июля ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий населения. Это работники торговли и сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, почты, соцзащиты, образования, здравоохранения, соцобслуживания, МФЦ, работники культуры и служащие, пишут «Курские известия».

Решение было озвучено на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Областные власти намерены до 1 сентября привить не менее 70% от числа запланированных граждан. Это, по мнению регионального правительства, позволит создать подушку безопасности, которая может уберечь область от всплеска заболеваемости осенью.

Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, — заявил замглавы региона Андрей Белостоцкий.

Курскую Коренскую ярмарку также предложено провести без участия зрителей и только с участниками деловых мероприятий, а также отменить маршруты к ярмарке. Решено установить на ярмарке тепловизор и вести онлайн-трансляцию с главной площади.

Как сообщалось ранее, в России фактически и юридически нет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, региональные власти требуют вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не принудительная вакцинация.