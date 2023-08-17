Курская чиновница назвала народ «зажравшимся» в ответ на критику Чиновница из Курчатова Мальцева резко ответила на критику работы дворников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова Наталья Мальцева в ответ на критику в соцсетях назвала народ «зажравшимся», сообщает издание «Подъём». В одном из пабликов города Курчатова, горожане пожаловались на плохие дороги и мусор. В ответ чиновница предъявила претензии горожанам.

У нас в городе зажравшийся народ, которому что ни сделай, ко всему докопаются, — ответила Мальцева в одном из комментариев.

Сама чиновница пояснила, что не в ответе за то, как ее поняли, ее слова «передернули» и в целом они не относилось к жителям города. Она подчеркнула, что спор возник в городском паблике, а не в официальной группе.

Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевёрнуто всё так, что я именно оскорбила жителей и «устала убирать город». Я уборкой города не занимаюсь. Для этого есть другие организации, — ответила она журналистам.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудницы крымского лагеря «Мультфильм» после скандала с оскорблением детей из Шебекино. На кадрах, появившихся в Сети, вожатая называет русских детей «мерзкими», говорит, что ненавидит их и имитирует удар кулаком.

После она попросила прощения и заявила, что «не понимала, что говорила», так как в тот момент находилась «на пике нервного срыва».