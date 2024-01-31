Курская АЭС навсегда остановила работу одного из энергоблоков Росатом: Курская АЭС навсегда остановила работу энергоблока № 2

Фото: rosatom

Курская атомная электростанция навсегда остановила работу энергоблока № 2, сообщили в Росатоме. Отмечается, что энергоблок с реактором РБМК-1000 остановлен планово спустя 45 лет работы. За это время он выработал свыше 256 млрд кВт·ч энергии.

Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 млн жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока. Как и в случае с энергоблоком № 1, остановленным в декабре 2021 года, на втором блоке в дальнейшем будут проводиться штатные операции, которые, по сути, практически не отличаются от обычных плановых остановок, — приводит пресс-служба Росатома слова гендиректор концерна Александра Шутикова.

Ранее сообщалось о намерении правительства Курской области ввести особый правовой режим в целях обеспечения защищенности АЭС от террористической угрозы. После этого доступ людей в зону безопасности АЭС будет ограничен. Такое решение было принято на заседании членов регионального оперштаба.

В конце ноября 2023 года на Курской АЭС завершили работы по подготовке старых реакторов к демонтажу. Из первого энергоблока станции выгрузили последнее ядерное топливо. После демонтажа устаревших блоков на АЭС запустят оборудование нового поколения.

Перед этим третий энергоблок станции был отключен автоматикой. Причиной отключения стали плановые работы, после завершения которых его вновь подключили к сети.