Курсанты военного училища в Тюменской области заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/af852f84-7fe2-11ea-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очаг заражения коронавирусной инфекцией обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) в Тюменской области.

Заместитель губернатора области Ольга Кузнечевских заявила, что в ТВВИКУ зафиксирован «серьёзный очаг среди курсантов». Она подчеркнула, что информация проверяется. Чиновница не уточнила число заразившихся. В ТВВИКУ обучаются около тысячи человек, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Тюменской области зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом, всего инфицированы 112 человек.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала со ссылкой на свои источники, что в Вооружённых силах России на данный момент как минимум трое военнослужащих заразились коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин не исключил, что военные будут задействованы в борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.

Всего в России зафиксировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции (3448 за последние сутки), 2304 человек выздоровели, умерли 232. В Москве 16 146 заболевших (1370 за последние сутки), 1394 выздоровели, 113 человек умерли.