Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона из-за теплой погоды

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Руководство горнолыжного курорта «Роза Хутор» перенесло открытие зимнего сезона для катания на лыжах и сноубордах с 25 на 31 декабря, сообщает пресс-служба организации во «ВКонтакте». На эти меры организаторам пришлось пойти из-за чересчур теплого климата в регионе, который может негативно сказаться на эффективности работы системы искусственного оснежения. По словам представителей «Розы Хутор», она функционирует при постоянной температуре не выше –1,5 градусов.

По погодным условиям мы вынуждены перенести открытие горнолыжных трасс предварительно на 31 декабря. <...> Система искусственного оснежения запускается в работу, как только сохраняются устойчивые отрицательные температуры для ее эффективной работы, не превышающие отметку в –1,5°С. Однако, в настоящее время в районе горного кластера Сочи температура воздуха не только не падает с набором высоты, как многие привыкли ожидать, но даже растет, — говорится в сообщении.

Представители «Розы Хутор» пообещали вернуть деньги за купленные ски-пассы на даты до 30 декабря, а также предоставить «приятный бонус». Кроме этого гости курорта получат скидку 30% на все развлечения в курорте, а также билет на безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

Ранее представитель Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) в беседе с NEWS.ru рассказал, что в России на горнолыжный отдых вдвоем с вылетом из Москвы можно съездить за 90–170 тысяч рублей. При этом если вылетать из регионов, то поездка может обойтись дешевле.

Так, поездка в Сочи, Красную Поляну, где найдется, чем заняться и новичками, и профи, обойдется в среднем в 116 тысяч рублей на двоих за трех-шестидневные туры без перелета, а с перелетом — в 172 тысячи рублей. В АТОР также рекомендовали Эльбрус, Чегет, Домбай. Первые два курорта больше подойдут опытным лыжникам, последний — для всех. Общий чек на двоих составит 90 тысяч рублей за пять дней отдыха и авиабилеты. Чуть выше цена отдыха на Архызе — 95 тысяч рублей на двоих за пять дней в гостинице и перелет из Москвы и обратно.