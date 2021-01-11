Курганских медиков обвинили в халатности после смерти пациентки с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e6f1ba4-541e-11eb-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница города Далматово Курганской области Ольга Иванчикова скончалась от отёка мозга, развившегося на фоне коронавируса. Её супруг обвинил медиков в халатности и написал заявление в правоохранительные органы.

Она сама пришла в Далматовскую районную больницу. Чувствовала себя более-менее. Её лечили антибиотиками. При этом у супруги диабет. Районным медикам надо было сразу отправить её в Курган, понимая, что вылечить коронавирус будет не просто, — рассказал вдовец порталу URA.RU.

Через три дня после госпитализации 36-летней женщине начало становиться хуже. Пациентка жаловалась на синяки, врачи в ответ говорили, что «просто полопались капилляры», сообщил Иванчиков. 1 декабря больную отправили в областной центр.

11 суток врачи в Кургане пытались её реанимировать. Спасибо им за это. Но антибиотики посадили внутренние органы. После очистки крови запустили почки, но в организме уже пошёл необратимый процесс — отёк мозга и отёк легких. 11 декабря Оля умерла, — пояснил мужчина.

Иванчиков, который теперь будет один воспитывать двоих детей 11 и 18 лет, считает, что Далматовская районная больница должна ответить за смерть его супруги. Он заявил, что к нему обращались «ещё восемь человек, кто недоволен качеством оказания медпомощи», которые также писали жалобы.

В областном правительстве отметили, что заявление от Иванчикова в депздрав пока не поступало. Власти региона проведут проверку ситуации, в том числе изучат действия сотрудников Далматовской районной больницы.

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