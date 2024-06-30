Курганские власти объяснили, сколько еще пенсионерам ползать по мосту Курганские власти обещали за два месяца починить мост, где ползают пенсионеры

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Пенсионерам из деревни Духовки в Курганской области приходится ползать по доскам, сколоченным вместо моста, который смыло поводком еще весной, пишет «Подъем». По словам главы Шатровского округа Леонида Рассохина, на следующей неделе начнется строительство новой переправы, но на это уйдет два месяца. Он порекомендовал местным жителям пользоваться дорогой, проходящей через село Рафайлово, которую иногда размывает дождями.

Подрядчик планирует приступить к ремонту уже на следующей неделе. Восстановление моста — вопрос серьезный, на работы требуется время 1,5–2 месяца. Нужно будет пользоваться дорогой, проходящей через село Рафайлово, — объяснил Рассохин.

Глава округа также добавил, что по размытой дороге могут проезжать спецтранспорт, УАЗы и другие транспортные средства высокой проходимости. Кроме того, в Духовку организованы доставка пенсии и почты и экстренные службы.

Ранее стало известно, что сотни частных домов в новосибирском микрорайоне Академгородок остались без холодной воды в жару из-за аварии на водонасосной станции. По словам местных жителей, она пропала еще в субботу, 29 июня. Им обещают начать подвозить воду.