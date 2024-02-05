Курганец «ушел в минус» на 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере Суд оштрафовал курганца на 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттер

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Жителя Курганской области приговорили к выплате более 22 млн рублей ущерба за незаконный выпуск книг британской писательницы Джоан Роулинг, передает ТАСС. Кроме того, мужчине назначили два года лишения свободы условно.

Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере). <...> Суд <...> приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 млн рублей, — сказали в суде.

Следствием установлено, что осужденный с 2018 по 2021 год изготовил свыше 43 тыс. контрафактных экземпляров книг о мальчике-волшебнике. Право на издание данных произведений с 2013 года принадлежит только издательству «Махаон».

Ранее первые издания книг Александра Пушкина были украдены из европейских библиотек выходцами из Грузии для перепродажи в России. Трех человек задержали во Франции. Стоимость украденных артефактов, связанных с Пушкиным и другими русскими классиками, превысила €2 млн. Оригиналы изданий были заменены подделками, заявили в Берлинской государственной библиотеке.

Расследование ведет Центральный офис по борьбе с контрабандой культурных ценностей французской полиции. Предполагается, что подозреваемые в кражах две женщины и один мужчина являются участниками преступной сети, которая специализируется на кражах произведений классиков.