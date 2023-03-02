Жителя Кургана будут судить за призывы убивать российских политиков ФСБ возбудила дело в отношении жителя Кургана за призывы к терроризму

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

ФСБ завела уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кургана, обвиняемого в террористической деятельности за публичные призывы к убийству государственных деятелей России и стран СНГ. Обвиняемый размещал соответствующие материалы с оправданием насилия в отношении властей на своей странице в соцсети, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Против мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Обвиняемый, используя свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», разместил материалы террористического характера. Тексты содержали признаки оправдания и одобрения практики терроризма, необходимости ее поддержки и подражания, а также призывы к убийству и осуществлению иных насильственных действий в отношении государственных деятелей РФ и ряда стран СНГ в целях дестабилизации деятельности органов власти, — сообщили в ведомстве.

Две недели назад уголовное дело по аналогичной статье о призывах к терроризму в Сети завели против еще одного жителя Кургана. В ФСБ сообщали, что 52-летний житель призывал к насильственной смене власти путем революционного переворота.

Ранее на Камчатке местного жителя приговорили к четырем годам колонии за призывы расстреливать и сжигать россиян. Мотивами осужденного было несогласие с внешней и внутренней политикой России, в частности, с проведением спецоперации в Донбассе, сообщали в краевом управлении ФСБ.