Курьезная ошибка на монументе женам военных исказила суть памятника «Подъем»: в Ярославле на памятнике заменят надпись с «офицерами, ждущими мужей»

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Возле Толгского женского монастыря в Ярославле супругам военнослужащих установили памятник с табличкой «Посвящается женам всех солдат и офицеров, ждущих своих мужей с боевого задания», передает Telegram-канал «Подъем». По его данным, местные власти уже обязались заменить надпись.

Как пишет канал, неправильное согласование причастного оборота не помешало торжественной церемонии открытия монумента: мероприятие посетили общественники и городские власти, участие принимал почетный караул, а митрополит Ярославский и Ростовский Вадим освятил скульптуру.

Представители монастыря рассказали «Подъему», что знают об ошибке. Однако священнослужители отметили, что не причастны к созданию памятника. По информации канала, инициатором возведения монумента выступил региональный главк МЧС и местный меценат Владимир Соколов.

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки памятников советским солдатам-освободителям, которые были построены по всему миру после победы в Великой Отечественной войне. На фотографиях запечатлены различные мемориалы, такие как памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве в Болгарии, площадь Победы в Минске, памятник Воину-освободителю в Берлине и другие монументы. Представители Роскосмоса подчеркнули, что чтят память тех воинов, которые принесли мир и спокойствие.