Курьер на электровелосипеде сбил ребенка и уехал «Осторожно, Москва»: курьер сбил ребенка и скрылся в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Путилково курьер на электровелосипеде наехал на 9-летнего ребенка, когда тот шел по тротуару, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сразу после этого он скрылся с места происшествия, а полицейские не приехали на вызов, поскольку у мальчика отсутствует справка из травмпункта.

По данным канала, ребенок возвращался домой из школы, когда в него врезался курьер на электровелосипеде возле дома на улице Просторная, рассказали очевидцы. Как утверждает мать пострадавшего, курьер упал на мальчика и протащил его по снегу несколько метров. Об этом она узнала от ребенка, его слова подтвердили соседи. Они отметили, что это не первый случай, когда курьеры являются виновниками происшествий в их дворе.

Мать мальчика утверждает, что подняться на ноги ее сыну помогла прохожая, в это время курьер уже уехал. Женщина утверждает, что полиция не приехала по ее звонку, поскольку сначала необходимо самим приехать в отдел и предоставить медицинскую справку, подтверждающую повреждения у ребенка. При этом, по словам матери, у ее сына отсутствуют явные повреждения, он жалуется на головную боль и хромает, а также сильно испугался. В данный момент женщина с ребенком находятся в травмпункте и фиксируют повреждения.

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