https://static.news.ru/photo/b47b1fe8-339e-11ea-8dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае семью с двумя детьми по решению суда выселяют из квартиры. Они купили её в ипотеку пять лет назад, но вдруг объявился бывший владелец, который через суд доказал, что его выселили обманным путём.

Во всей квартире был сделан ремонт, потому что квартира была в очень ужасном состоянии, — рассказала телеканалу ОТР молодая мать Ольга Шипигузова.

Историю квартиры семья не проверяла, так как в банке им сказали, что сами всё сделают. Собственником по документам значился только риелтор, который организовал продажу квартиры. Однако спустя несколько лет объявился ещё один собственник, который стал жертвой знакомого, обманом переписавшего на себя квартиру. Прежде чем её купили Шипигузовы, квартира перепродавалась пять раз.

Обманутый владелец ведёт себя странно, присутствовал он только на первом судебном заседании, от семьи скрывается. Кунгурский городской, а затем и Пермский краевой суды встали на его сторону.

Минсоцразвития предложило семье жильё из маневренного фонда, но они отказываются туда переезжать. За купленную квартиру им нужно будет выплачивать кредит ещё 15 лет. Они намерены бороться до конца — обращаться в челябинский кассационный суд, а, если понадобится, то и в Верховный.

Как писал NEWS.ru, администрация города Сочи сообщила, что онкобольной житель Андрей Мартынов, который лишился жилья и был выселен из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи. Пансионат, в котором проживал мужчина, закрылся. Поэтому ему было повторно предложено размещение в медучреждении, однако он не захотел, ссылаясь на то, что в таком жилье не нуждается. По данным местных властей, дом его семьи был снесён в 2010 году. Где сейчас разместился Мартынов, неизвестно.