Культурным учреждениям Москвы рекомендовано ввести QR-коды

https://static.news.ru/photo/7a3dd578-2448-11eb-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Департамент культуры рекомендовал столичным библиотекам, музеям, кинотеатрам и другим культурным заведениям ввести электронные коды для регистрации сотрудников и посетителей, чтобы потом иметь возможность сообщать им о возможном контакте с заболевшими COVID-19. Об этом сказано в приказе ведомства, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377, — уточняется в приказе.

В департаменте культуры также пояснили, что нововведение затрагивает те культурные организации, которые осуществляют музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую деятельность, а также деятельность по кинопоказу и зоопарков.

За прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 19 851 человека. Впервые с 5 ноября суточный прирост больных COVID-19 составил менее 20 тысяч. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 жителей РФ.

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