В ДНР рассказали о последствиях утреннего обстрела Донецка со стороны ВСУ Мэр Кулемзин рассказал о разрушениях домов возле ТЦ «Белый лебедь» после обстрела ВСУ Донецка

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В результате утренних обстрелов со стороны украинских военных по центру Донецка оказались частично разрушенными дома возле торгового центра «Белый лебедь», сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что на проспекте Мира замечена огромная воронка от снаряда.

Очевидцы сообщают о большой воронке на пр. Мира, прилетах и разрушениях в домах возле ТЦ «Белый лебедь» по ул. Челюскинцев. Подробности уточняются, — написал Кулемзин.

Также он рассказал, что на улице Артема в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов идет восстановление поврежденной контактной сети.

Кроме того, мэр заявил, что три местных жителя получили ранения в результате ночных обстрелов Буденновского района. По его словам, один из снарядов попал в здание котельной. Также из-за обстрелов были повреждены ангар, пять автомобилей и два частных домовладения. Один из автомобилей сгорел полностью.

Ранее утром в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Обстрелы, по данным СЦКК, производились из населенного пункта Тоненькое из РСЗО «Град». Кроме того, в 08:09 ведомство зафиксировало пуск пяти снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Ленинскому районам Донецка. Обстрелы производились из населенного пункта Красногоровка.