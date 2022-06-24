Куйвашев разрешил выпускникам петь песни Земфиры и «Мумий Тролля»

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Выпускники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент в связи с выпускным вечером в гимназии № 9 в Екатеринбурге, на котором выпускникам запретили исполнять песню Земфиры «До свидания» и хит группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». Он заявил, что учащимся не стоит ничего запрещать, а сами они выбрали эти песни в контексте прощания со школой.

Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют, — заявил Куйвашев.

Поводом для комментария стал пост отца одной из выпускниц, который сообщил, что играть эти песни на выпускном якобы нельзя, поскольку «рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание». Кроме того, педагогов насторожило наличие слов «граната», «стреляют» и «убивают» в текстах названных песен.

Ранее губернатор заявил, что директор екатеринбургского лицея, в котором старшеклассники на конкурсе исполнили «нетрадиционный» танец, не будет наказана или уволена. По его словам, шутка школьников или неудачное исполнение не могут перечеркнуть заслуги педагога. Он добавил, что родители старшеклассников не увидели в пародийном танце ничего ужасного и поддержали директора.