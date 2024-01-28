Куйбышев обнесли заграждениями из сена в попытке спастись от косуль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Куйбышева Новосибирской области пытаются бороться с нашествием косуль при помощи сена, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Из тюков сооружают импровизированные заграждения, так как нередко животные застревали в обычных заборах и погибали.

Отмечается, что мера уже показала положительные результаты. Тем не менее рядом с ограждением в полях круглосуточно дежурят, чтобы животные не застревали в сене и не замерзали.

Ранее сообщалось, что власти Омской области ввели режим повышенной готовности в связи с миграцией сибирских косуль. Местная жительница Наталия рассказала, что ситуация в региональном центре выходит из-под контроля. По ее словам, миграция началась раньше декабря, просто косули планомерно шли через Омскую область и попали в город. Город для них стал лабиринтом, из которого они не могут выбраться.

По ее словам, из-за животных, которые находятся в полной дезориентации, возникают опасные ситуации на проезжей части. Косули пугаются собак, людей и автомобилей — окружающая обстановка им абсолютно незнакома.

До этого МЧС России представило видео нашествия косуль в Омской области. Спасатели объяснили, что животные приблизились к людям по причине аномально низкой температуры. На кадрах можно увидеть испуганных косуль, которые мечутся по дворам и дорогам. Местных жителей призвали проявлять осторожность и не приближаться к ним.