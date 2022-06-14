Кудрин назвал самые успешные госпрограммы Кудрин: госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому оказались самыми успешными

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Алексей Кудрин

Самыми успешными стали госпрограммы по развитию сельского хозяйства, транспорта и атомного машиностроительного комплекса, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Он добавил, что результативность исполнения нацпроектов в этом году повысилась, количество не достигнутых показателей снижается, они составляют только 20%.

Я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа «Доступная среда». Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые, — сказал Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что спад в российской экономике продлится от полутора до двух лет. По завершении этого периода экономическая обстановка на территории России стабилизируется.

Ранее Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году в России превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. По итогам текущего года ее падение может составить от 8,8% до 12,4%.