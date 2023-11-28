Куда движется «шторм века» с юга России: карта опасности для регионов

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С юга России продвигается мощнейший циклон, который может нарушить электроснабжение и работу транспорта, сообщило МЧС. По данным ведомства, штормовой ветер в ближайшее время угрожает 15 регионам.

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», — предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В части страны, попадающей под циклон, ожидаются порывы ветра скоростью до 30 м/с и выпадение до 25 мм осадков.

В зоне риска находятся Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область, северная группа островов большой Курильской гряды, север Красноярского края, Челябинская область, а также регионы европейской части страны: Адыгея, Северная Осетия, Крым, Ростовская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Подробнее о пути продвижения шторма — в инфографике NEWS.ru.