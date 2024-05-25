Кубанский зверобой вместо медведя подстрелил человека Минприроды Кубани: охотник вместо медведя ранил из ружья человека

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В Мостовском районе Краснодарского края охотник на медведей вместо зверя подстрелил человека, сообщили в Министерстве природных ресурсов региона. Пострадавший получил ранение в руку, его жизни ничего не угрожает.

Непредвиденный случай. 25.05.2024 в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешенные сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно, по вине охотника, из охотничьей бригады в сопровождении которой находился пострадавший, — указало ведомство.

В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку инцидента. В министерстве призвали охотников соблюдать осторожность.

Депутаты Приморского края ранее предложили внести изменения в правила охоты, чтобы запретить использовать собак и тепловизоры. Как заявил начальник Управления охотнадзора Приморья Алексей Суровый, зафиксированы случаи, когда из-за этих устройств браконьеры вместо животных подстреливали людей.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие изменения также обоснованы тем, что тепловизоры и своры собак существенно облегчают охоту браконьерам. Это приводит к истощению животных ресурсов.