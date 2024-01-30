Кубанский полицейский украл наркотики из вещдоков и забрал себе премии На Кубани полицейский попался на краже крупной партии наркотиков из отдела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-заместитель начальника ОМВД Кубани попался на краже крупной партии наркотиков из вещественных доказательств. Его обвинили не только в краже, но и в покушении на сбыт запрещенных веществ. Мужчина также забирал себе премии подчиненных, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «г» части 3 статьи 286 УК РФ) и организации хищения наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 33, пункт «б» части 3 статьи 229 УК РФ). Также бывший полицейский и его 39-летний знакомый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ), — подчеркивается в заявлении.

Также в пресс-службе уточнили, что расследование дела в отношении 53-летнего подозреваемого завершено. В ходе проверки было установлено, что бывший полицейский присвоил себе премии подчиненных на сумму в 20 тысяч рублей. Скоро все материалы поступят в суд, где будут рассмотрены по существу.

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