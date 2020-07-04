Кубанские власти начали давать холодную воду по графику из-за жары

https://static.news.ru/photo/91fdf068-bdfe-11ea-9cb3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Ейский групповой водопровод» из-за летнего дефицита воды переходит 4 июля 2020 года на режим экономии. Давление будут снижать на шесть часов в сутки, передают представители предприятия «Кубаньводкомплекс». Меры предприняты также из-за аномальной жары в Ейске (Краснодарский край) — воздух прогрелся до 36 градусов по Цельсию на Азовском побережье. В населённом пункте 4 июля ожидаются кратковременные дожди в грозами.
В связи с чем в период с 09:00 до 20:00 и с 23:00 до 06:00 подача холодной воды абонентам города Ейска и Ейского района будет осуществляться со сниженным давлением, — говорится на официальном сайте ведомства.
Предприятие принесло извинения за неудобства своим абонентам, а также призвало жителей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов по Цельсию установилась 4 июля 2020 года на Крымском полуострове. Зной не оставит в покое жителей до 8 июля, сообщают местные синоптики. С 5 по 8 июля в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.