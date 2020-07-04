Кубанские власти начали давать холодную воду по графику из-за жары

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Следком и полиция задержали 31 человека в Волгограде по делу о незаконном игорном бизнесе. 11 из них подозревают в непосредственной организации сети подпольных казино, рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

По информации СК, незаконные заведения действовали в столице региона минимум полгода. Они находились в частных домах Дзержинского района. По данным оперативников, злоумышленники законспирировали преступный промысел — новых «клиентов» принимали в...