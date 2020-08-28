Кубанские власти хотят закрыть для туристов сгоревший заповедник «Утриш»

https://static.news.ru/photo/2651e030-eadc-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/utrishgpz

Власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник «Утриш», где произошёл крупный пожар. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев после того, как побывал на месте ЧП.

На заповедной территории он увидел дорожки, кострища и мусор, а также отметил, что не видит, как соблюдается особый режим, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег, — заявил Кондратьев.

Глава региона заявил о необходимости провести обследование пострадавшей территории, а также выставить у заповедника охранные посты, чтобы закрыть туда доступ посетителям.

31 августа он намерен обсудить этот вопрос с министром природы России Дмитрием Кобылкиным.

Кондратьев напомнил, что во время пожара с территории заповедника вывезли около тысячи человек. Учитывая это, задался вопросом губернатор, не вполне понятно, «почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться».

Государственный природный заповедник «Утриш» учреждён в 2010 году, он в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Его общая площадь составляет 10 тысяч гектаров, особая природоохранная зона расположена на территориях Новороссийска и Анапы.

Как писал NEWS.ru, пожар возник 24 августа между анапскими населёнными пунктами Большой и Малый Утриш, там загорелась лесная подстилка. Позже огонь перекинулся на территорию заповедника «Утриш». Тушение осложнялось труднодоступностью местности, сильным ветром и засушливой погодой, поэтому МЧС привлекли авиацию. Вечером 26 августа огонь был ликвидирован. Он успел пройти около 130 гектаров.