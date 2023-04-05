Кубанские оперативники повышали статистику с помощью пьяных знакомых На Кубани оперативники просили знакомых проезжать пьяными за рулем для улучшения статистики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани сотрудники ОБЭП придумали способ повысить статистику раскрываемости преступлений — для этого они просили знакомых проезжать мимо них за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, суд уже вынес оперативникам приговор, сообщает KP.RU со ссылкой на руководителя следственного отдела по Центральному округу города Краснодара Иван Сенгеров.

Сотрудникам отдела экономической безопасности назначено по три года лишения свободы, — рассказал Сенгеров.

Схема вскрылась после того, как один из знакомых отказался содействовать оперативникам и начал получать от них угрозы. Выяснилось, что начальник ОБЭП работал в сговоре с сотрудниками отдела. Они просили местных жителей, обещая накрыть им стол со спиртным и шашлыкамим, проезжать мимо поста в состоянии алкогольного опьянения и предлагать взятку в размере 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности. Сотрудники же должны были отказаться от предложения и сообщить в тот самый отдел экономической безопасности.

Уголовное дело ранее возбудили в отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого. Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. По предварительной оценке, всего было передано 19 млн рублей.