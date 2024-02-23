Кубанец утащил ребенка за волосы в неизвестном направлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Кубани схватил за волосы девочку и увел ее в неизвестном направлении на глазах у соседей, сообщает издание «Подъем». По словам жителей станицы Кирпильской, где произошел инцидент, полиция игнорирует обращение родителей. В правоохранительных органах это отрицают, заявляя, что проверка начата.

22 февраля материал по данному факту зарегистрировали в отделе полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании будет принято законное процессуальное решение, — сообщили в полиции.

Правоохранители уточнили, что опросили всех участников случившегося и собрали первичный материал. При этом результаты проверки обнародовать отказались.

Ранее сообщалось, что за сутки в Санкт-Петербурге пропали шестеро детей. Среди них четыре мальчика и две девочки. Возраст пропавших варьируется от 14 до 17 лет. С заявлениями в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию.

В Новосибирске тем временем пятилетняя девочка, пропавшая без вести в Новосибирске вместе с 39-летней матерью, была обнаружена мертвой. Тело ребенка найдено на окраине города.