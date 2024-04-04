Kub Mash: на «Розе Хутор» туристку попытались вытащить за ногу из кабинки

Telegram-канал Kub Mash сообщил, что туристку на горнолыжном курорте «Роза Хутор» вытащили за ногу из кабинки подъемника из-за подозрений в поддельном ски-пассе. По данным канала, сотрудники остановили работу канатной дороги на 20 минут.

Как сообщает канал, 28-летняя девушка прошла через турникет по билету и металлодетектор, после чего охрана потребовала от нее снять горнолыжное снаряжение и приостановила подъемник. По данным Kub Mash, в этот момент девушка уже находилась в кабинке, ее попытались вытащить за ногу.

Канал приводит мнение туристки, которая считает, что охрана на горнолыжном курорте сильно превысила полномочия. Согласно данным Kub Mash, у сотрудников «Розы Хутора» не было доказательств, что ски-пасс девушки поддельный. Канал утверждает, что она написала заявление в полицию.

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Кроме того, в Хакасии снежная лавина сошла на сноубордистов. По информации МЧС, жертв удалось избежать благодаря маячкам-биперам и катавшимся неподалеку фрирайдерам.