Kub Mash: экс-инспектор ДПС помогал сутенерам в обмен на услуги их работниц Kub Mash: в Анапе сотрудник ДПС покрывал проституцию и насиловал девушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Kub Mash сообщает, что в Анапе задержали 44-летнего бывшего инспектора ДПС, который покрывал бордели. По данным агентства, мужчина покрывал своих друзей в случаях, когда они разъезжали по городу пьяным, и ограждал криминальный бизнес от внимания силовиков.

Как пишет Kub Mash, капитан покинул пост по выслуге лет в 2023 году. В октябре того же года был накрыт бордель, а позже задержан и сам бывший полицейский.

Кубанское информационное агентство отмечало, что организаторы борделя вовлекали в проституцию в том числе и несовершеннолетних девушек. Также известно, что некоторых девушек вовлекали в секс-трафик путем угроз, насилия и похищений.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция накрыла интим-салон для ВИП-клиентов. Владельцем заведения оказался 27-летний москвич, которого задержали в столице и доставили в Санкт-Петербург. Стоимость услуг в салоне по чекам составляла 40–180 тысяч рублей.

До этого в Екатеринбурге сотрудники МВД и Росгвардии во второй раз закрыли салон интим-услуг. Для этого они провели «проверочную закупку». Ранее бордель уже накрывали с обыском, и по этому факту было возбуждено дело об организации занятия проституцией. Против всех женщин при повторном обыске были составлены протоколы по административной статье. Все материалы приобщат к уже открытому делу.