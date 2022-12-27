Ксения Шойгу проинспектировала доставку гуманитарной помощи в Донбассе

Фото: t.me/ksenia_shoigu

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу побывала в Донбассе, где проинспектировала доставку гуманитарной помощи и подарков детям. Также она навестила раненых военных, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице, и посетила Свято-Николаевский храм в Стаханове, о чем написала в своем Telegram-канале.

Благодаря участникам и партнерам проектов Лиги и Острова Фортов в Кронштадте мы смогли провести 35 новогодних представлений и доставить более 110 тысяч подарков для детишек, — сообщила Шойгу.

Вместе с Шойгу в Донбасс прибыл музыкант ST (Александр Степанов).

Дети из приюта Стаханова были эвакуированы из-за регулярных ракетных атак. В спецшколе-интернате в Петровском были размещены 43 ребенка, включая детей из других районов. Им Ксения Шойгу вручила новогодние подарки. Сам интернат при поддержке Лиги героев был оснащен бойлерами, котлами, обеспечен постельным бельем и другими необходимыми вещами.

Специальное оборудование получил и уникальный учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Реализация плана поддержки регионов стала возможна, в частности, и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.

Так, в Луганскую многопрофильную больницу, где проходят реабилитацию военнослужащие, были доставлены телевизоры для палат. Ксения Шойгу в ходе визита поблагодарила врачей за работу, так как именно эта клиника будет дежурить в новогоднюю ночь на 1 января. Военных дочь главы Минобороны поблагодарила за службу, пожелав им скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее сообщалось, что замсекретаря отделения «Единой России» в Новосибирской области Валерий Ильенко подарил 14 приемным семьям с детьми из Донбасса 150 кг моющего средства и мыла. По словам депутата, такие семьи заслуживают повышенного внимания и заботы со стороны государства.