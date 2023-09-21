Крючков: ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на аэродром «Саки» в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на аэродром «Саки» в Крыму, заявил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Сообщения, которые поступают с украинской стороны о поражении объекта, он назвал фейковыми.

Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома «Саки». Готовились, фото подобрали, контент разный сделали... Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников, — написал Крючков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 дронов.

По мнению Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, попытка ВСУ устроить массовый налет БПЛА на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Брянскую области связана с провальной для Украины Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. Он предположил, что Киев решил выместить зло на полуострове и приграничных регионах РФ.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки средства ПВО сбили «рекордное» количество украинских беспилотников — 75. Вместе с ними уничтожены пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.