Крыша психдиспансера в Ковалевке обрушилась из-за ветра Ветка проломила крышу психдиспансера в Ковалевке, пострадавших нет

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Ветка из-за сильного ветра упала на крышу психоневрологического диспансера в Ковалевке и проломила ее, пишет Telegram-канал Don Mash. По его данным, ни медицинские сотрудники, ни пациенты не пострадали.

Как сообщает канал, потолок обрушился в одной из палат диспансера, больных оттуда распределили в соседние палаты. Отмечается, что специалисты уже починили кровлю.

Ранее в Ахтубинске Астраханской области обрушился балкон многоквартирного здания. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели организовали проверку на месте происшествия.

До этого в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейка обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. Крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.

Также в Москве в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» рухнули перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий. Обрушение произошло на втором этаже на площади 35 квадратных метров.