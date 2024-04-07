В затопленном поселке под Оренбургом поймали мародера

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

В Сети появилось видео, сделанное, как пишут, в затопленном оренбургском поселке Дубовый Плес. На нем запечатлена встреча местного жителя и мародера, привлеченного массовой эвакуацией людей из уходящего под воду поселения.

Поначалу мародер не понял, насколько серьезно настроен его оппонент. Он даже попытался иронично ответить: «мне что, назад все нести?» Однако селянин вызвал полицию. Пока правоохранители добирались до места, он попытался выяснить, зачем мародер помимо тюка, который тащил по воде, взял еще и тележку. Селянин снял на видео мужчину, чтобы его «половина области» знала.

Паводки привели к подтоплению 6132 жилых домов и 9643 приусадебных участков в Оренбургской области. Как сообщали в пресс-службе правительства региона, из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявлял губернатор области Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.