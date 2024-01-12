SHOT: крыса поселилась над натяжным потолком в квартире ЖК «Люберцы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крыса поселилась над натяжным потолком в одной из квартир ЖК «Люберцы» на улице Озерной, пишет Telegram-канал SHOT. На опубликованных каналом кадрах видно, как грызун бегает по конструкции. По информации SHOT, жильцы жилого комплекса уже несколько месяцев жалуются на нашествие животных.

Как рассказали каналу жители 17-этажного дома в ЖК «Люберцы», крысы длительное время терроризируют их. Некоторые грызуны не боятся людей, врезаются им в ноги на лестничных клетках, после чего бегут дальше. Недавно топот лапок услышали жильцы одной из квартир на 11-м этаже, пишет канал.

По данным SHOT, местные жители обращались в УК, а также к застройщику — в компанию «Самолет», где им пообещали решить проблему. Однако, отмечает канал, крысы продолжают находиться на территории дома. По информации SHOT, взволнованные граждане подали заявления в прокуратуру и готовят иски в суд.

Ранее в сети супермаркетов «Азбука вкуса» подтвердили, что в одном из московских магазинов на прилавках оказалась крыса. Она зашла в супермаркет через центральный вход. В пресс-службе отметили, что магазин сразу же закрыли и вызвали специалистов из собственной службы по контролю за обработкой от насекомых и грызунов. При этом всю продукцию в зоне нахождения грызуна сняли с продажи и заменили.