Крыса напала на годовалого ребенка в колонии Амурской области

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В исправительной колонии Амурской области крыса напала на годовалого ребенка, который находился там с матерью, и укусила его за лицо, пишет KP.RU со ссылкой на прокуратуру. Суд по результатам проверки обязал ФСИН России выплатить моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей и провести дератизацию.

Известно, что мать ночевала с ребенком на территории колонии, чтобы повидаться с отцом. Ночью крыса напала на ребенка. Пострадавшему пришлось провести курс прививок от бешенства. В результате были организованы проверки, которые показали, что в колонии много крыс.

Начальник исправительного учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Прокурор в интересах несовершеннолетнего в Белогорский городской суд предъявил исковое заявление о взыскании с ФСИН России компенсации морального вреда, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ответчик с решением суда не согласился. Представители ФСИН даже подали апелляцию, но проиграли. Решение суда вступило в законную силу.

Жители Красноярского края ранее пожаловались на участившиеся случаи нападения крыс на людей. По данным регионального главка Роспотребнадзора, в сентябре было зафиксировано 10 подобных инцидентов.