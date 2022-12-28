Медсестру в Крыму приговорили к семи годам колонии за хранение взрывчатки

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Ирина Данилович

Украинское издание «Грати» сообщило, что суд в Феодосии приговорил медсестру и активистку Ирину Данилович (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к семи годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за незаконное приобретение и хранение взрывчатки. По информации СМИ, при обыске у обвиняемой изъяли устройство, сделанное из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок, а также «переписку антироссийского содержания».

Вина объективно доказана показаниями свидетелей и доказательствами по делу, — гласит приговор судьи.

Согласно данным издания, медсестра вину не признала и заявляет, что взрывчатку ей подбросили во время обыска после отказа признаваться в госизмене и сотрудничестве с СБУ. Как пишут авторы, судебное преследование она охарактеризовала как «показательную казнь с целью заставить замолчать не только меня, но и других людей, зародить в них страх».

Ранее стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд дело рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о призывах к сепаратизму. Основанием для возбуждения дела послужила песня «Ойда», в которой содержались «призывы к отделению от России части территорий».