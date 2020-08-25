Педагог стал фигурантом уголовного дела о разврате с ребёнком в Евпатории

https://static.news.ru/photo/1275ed44-e6d2-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы Крыма подозревают 47-летнего жителя подмосковного города Люберцы в развратных действиях в отношении 9-летней девочки в одном из детских лагерей Евпатории, сообщила 25 августа 2020 года пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным оперативников, днём 19 августа 2020-го, мужчина, работавший в детском лагере педагогом-организатором, во время тихого часа пришёл в комнату, где отдыхали девочки. Там же он совершил, по информации силовиков, указанное преступление.

Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы, — говорится в сообщении на официальном сайте регионального ГСУ СК РФ.

По версии СК, злоумышленник пытался покинуть Евпаторию, но его на автовокзале остановили сотрудники лагеря и передали в руки правоохранительных органов. Мужчину задержали и позже заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело. Во время допроса он дал признательные показания.

Следствие установило, что фигурант не был трудоустроен официально, а проходил испытательный срок. Кроме того, ранее его судили за имущественное преступление. СК изучит, каким образом подозреваемого допустили для работы с детьми и разрешили ему находиться в учреждении для несовершеннолетних. Силовиками также назначены соответствующие медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

В июле 2020 года в Нагатинский районный суд Москвы поступило дело 52-летнего жителя мегаполиса, которого обвиняют в насилии над девятью детьми, которое он совершал как в квартире в столице, так и в доме в Тверской области. Мужчина находится под стражей. Его обвиняют в том, что он, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, ни один из которых не достиг 14-летнего возраста, совершал над ними развратные действия.

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