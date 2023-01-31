Крымского депутата-единоросса поймали на незаконных премиях самому себе Крымского депутата-единоросса Артема поймали на незаконных премиях самому себе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымского депутата от «Единой России» Алексея Артема поймали на присвоении 300 тысяч рублей из бюджета, сообщает Telegram-канал Mash. Чиновник на протяжении девяти месяцев выписывал себе премии без согласования с начальством.

Помимо статуса депутата от Черноморского сельского поселения Артем числился исполняющим обязанности директора Тарханкутского парка и председателем Федерации футбола Черноморского района. Депутатом он стал относительно недавно, однако сообщается, что в поле зрения Главного управления экономической безопасности он попал несколько месяцев назад. Решается вопрос о возбуждении в отношении депутата уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что главу района в Красноярском крае Петра Хохлова обвинили в получении взятки снегоходом и экипировкой на сумму около 570 тысяч рублей, его задержали. Такую цену заплатил желающий стать начальником МУП «Ачинский транспорт» Николай Фоменко.

За назначение на должность чиновник попросил снегоход «Рейнджер» за полмиллиона рублей, а также специальный полукомбинезон, шлем и ботинки на общую сумму около 70 тысяч рублей. По факту получения взятки в крупном размере было возбуждено уголовное дело.