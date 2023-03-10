Крымского бухгалтера заподозрили в краже 1,8 млн рублей у контрактников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

архивное фото

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Крыму главбуха отдела МВД заподозрили в хищении выплат, которые предназначались военнослужащим по контракту. По данным канала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о присвоении или растрате.

По сведениям канала, речь идет о главбухе отдела полиции по Раздольненскому району. По предварительным данным, она в период с июня 2021 года по ноябрь 2022-го похитила 1,8 млн рублей, которые должны были быть выплачены контрактникам и сотрудникам МВД, имеющим специальные звания. Сообщается, что эти средства женщина переводила на собственные счета с пометкой «Перечисление денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание».

По сведениям канала, хищения были выявлены в ходе служебной проверки, по итогам которой женщину уволили, а материалы в отношении нее передали в полицию. Уточняется, что после этого она написала явку с повинной.

Ранее сообщалось, что СКР завершил расследование дела о хищениях имущества воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге на сумму более 44,5 млн рублей. Его фигурантами являются шесть человек. Трое из них заключили досудебное соглашение со следствием.