Сенатор рассказала о разработке туристических маршрутов в Крым Сенатор Ковитиди: обсуждаются маршруты в Крым для туристов из Сочи, Анапы и Краснодарского края

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Обсуждаются маршруты в Крым для туристов из Сочи, Анапы и Краснодарского края, сообщила сенатор от республики Ольга Ковитиди «Народным Новостям». Вопросом логистики занимается лично президент России Владимир Путин, отметила она.

Погружён в этот вопрос глава государства. Буквально вчера на расширенном совещании с руководителями южных регионов России президентом страны даны поручения по улучшению логистической составляющей южных регионов России в преддверии курортного сезона. <...> Обсуждаются маршруты по доставке туристов и отдыхающих в Крым из Сочи, Анапы и Краснодарского края, — сказала Ковитиди.

Она добавила, что в майские праздники на полуострове побывали 333 тысячи отдыхающих, несмотря на пессимистичные прогнозы. Крым остаётся «одним из самых целебных, привлекательных и безопасных курортов», сообщила Ковитиди.

Глава комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии Сусанна Старцева ранее назвала организацию ежедневного чартерного поезда в Крым нерентабельной. Она рассказала, что организовать подобный рейс будет сложно и не исключено, что он будет ездить практически пустым.

О том, что туристов в Крым в этом году приедет меньше, сообщил и председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский. Но прогноз, что часть отелей останется в сезон закрытой, он не подтвердил.