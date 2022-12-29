Крымский политолог не исключил провокаций со стороны ВСУ в Новый год Политолог Джаралла: в Крыму готовы к возможным провокациям со стороны ВСУ в Новый год

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Политолог Владимир Джаралла допустил, что на Новый год в Крыму возможны провокации со стороны ВСУ, в том числе с применением беспилотников, однако системы ПВО, по его словам, уже научились эффективно сбивать их. Эксперт в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что реальная обстановка на полуострове и то, как ее преподносят в СМИ, существенно различается. Джаралла рассказал, что сейчас в Крыму все спокойно, люди празднуют, отели загружены и готовятся принимать гостей. Подготовлены и новогодние программы, но «без ярких моментов», чтобы лишний раз не привлекать внимание, отметил он.

Что касается возможности диверсантов, это работа спецслужб, она достаточно серьезная. После кошмара на Крымском мосту было заметно, насколько сурово и жестко взялись за эту тему. Важно быть ближе к реальности, к тому, что происходит на самом деле. Это самый лучший рецепт, чтобы избавиться от тревоги, — заявил Джаралла.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал заявления украинских властей о планах возвращения Крыма путем дипломатии и военного захвата полуострова частью информационной войны. Парламентарий предположил, что на самом деле у Киева нет никакого четкого плана действий в этом направлении.

В Минэнерго РФ ранее объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и России. Замминистра Евгений Грабчак рассказал, что в крымской энергосистеме применяются самые эффективные технологии. По его словам, благодаря сетевому строительству также планируется обеспечить независимое энергоснабжение Херсонской и Запорожской областей.