https://static.news.ru/photo/48793718-20c9-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: park-taigan.ru

Верховный суд Крыма согласился с решением первой инстанции о закрытии на месяц парка львов «Тайган», рассказал глава государственного комитета ветеринарии региона Валерий Иванов.

Деятельность питомника приостановили в начале декабря 2019 года из-за просроченного корма для животных и других нарушений. Директор «Тайгана» Олег Зубков считает санкцию неправомерной и заказной, а причину — надуманной, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зубков собирается сократить количество медведей в своих учреждениях («Тайган» и зоопарк «Сказка») с 40 до 10 особей.

По его словам, сотрудники зоопарков уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, скормив их тиграм и львам. Кроме того, ветеринарные службы уже уведомлены, что медведей усыпят или застрелят, если никто не захочет их забрать.