Крымский парк львов открылся спустя полгода простоя

https://static.news.ru/photo/c834e0e4-ac9f-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: oleg.zubkov/instagram.com

Крымский парк львов «Тайган» вновь принимает посетителей. Об этом сообщил директор питомника Олег Зубков.

Отмечается, что в декабре 2019 года парк был закрыт по решению Белогорского районного суда Крыма из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных. Позже Зубков решил не открывать парк, пока не будут устранены все нарушения.

Мы приурочили открытие парка ко Дню России. Парк вновь наполнен жизнью спустя полгода после закрытия, — цитирует РИА Новости Зубкова.

Он добавил, что со стороны питомника устранены все выявленные ранее нарушения. Зубков также подчеркнул, что ситуация с работой парка находится на контроле у крымских властей, с которыми сложилось полное взаимопонимание.

В феврале Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца из-за того, что тот проигнорировал повестку в суд, по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Сам инцидент произошел в июле 2018 года, во время фотосессии с хищником.