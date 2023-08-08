Крымский мост закрывали из-за информации о беспилотнике Baza: 7 августа движение по Крымскому мосту перекрывали из-за информации о БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, информация об опасности найденного предмета не подтвердилась, мост был закрыт чуть более чем на час.

По данным Baza, Крымский мост был перекрыт 7 августа в 22:15. Это произошло из-за того, что в акватории Черного моря обнаружили подозрительный предмет, похожий на катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности. Движение возобновили в 23:31.

Вечером 6 августа на Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка. Всего в ней находился 411 автомобиль, время в пути в сторону Крыма составляло не менее двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прежде говорил, что предупреждение Украины о «военной угрозе» в акватории шести российских портов в Черном море является заявкой на новые теракты против гражданского населения.

5 августа военный корреспондент Александр Коц сообщил, что, помимо атаки танкера в Керченском проливе, ВСУ 4 августа планировали атаковать дронами Крымский мост. По его словам, этого удалось избежать благодаря установленным недавно боновым заграждениям. Минобороны России информацию не комментировало.